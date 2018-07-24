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Все легковушки россиян поставят на учет на случай войны

Общество

Все легковые автомобили, находящиеся в собственности россиян, поставят на учет. Такую инициативу прорабатывает Министерство обороны, отмечают "Известия".

Все легковушки россиян поставят на учет на случай войны. 389960.jpeg

Планируется, что нововведение коснется машин категории "М1" технического регламента Таможенного союза, т. е. всех легковушек, предназначенных для перевозки менее 8 человек.

Однако рассчитывать на собственность россиян ведомство сможет лишь после введения военного положения. Отметим, что его объявляют в ситуации военной агрессии, а также угрозы нападения. Гражданский транспорт понадобится лишь до того момента, пока из резерва не доставят штатный. После этого машины вернут владельцам и даже заплатят компенсацию.

В отсутствии войны все ТС будут на учете: в военкомате каждому "посвятят" карточку, где будет прописана информация о последнем ТО и о наличии полиса ОСАГО.

Собирать сведения о технике, что значится за юридическими лицами, не будут. "Известия" отмечают, проект находится в стадии разработки, а значит, может быть кардинально изменен.

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Боевые машины России
Темы армия автомобиль поставить автомобиль на учет
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