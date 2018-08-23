СМИ: Роскомнадзор заблокирует миллионы сайтов Рунета

Под новый закон Минкомсвязи о досудебной блокировке "экстремистских" сайтов могут попасть до 19 миллионов ресурсов, предупредили эксперты при правительстве. Это может нарушить работу всего рунета.
По этой причине специалисты предложили отправить новую законодательную инициативу Минкомсвязи на доработку. Ведь пострадать могут и государственные информационные системы.
Кроме того, полагают эксперты, будет запрещен корпус советских книг, среди которых работы Ленина, а также тексты, в которых авторы критикуют современность. Причина в том, что в проекте нет четких определений понятий "обоснование" и "оправдание".
Ранее "Правда.Ру" писала, что в начале августа Минкомсвязи предложил внести поправки в закон "Об информации". Предполагается позволить блокировать сайты в досудебном порядке, если они содержат "обоснование и оправдание осуществления экстремистской и (или) террористической деятельности".
Предлагается добавить этот "пункт" в статью 15.3. Ею уже разрешено без позволения суда налагать блок на ресурсы, где есть призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несогласованных мероприятиях.
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