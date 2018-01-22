WhatsApp, Viber и Telegram запретили рассказывать о запросах ФСБ

Правительство России приняло решение, касающееся взаимодействия организаторов распространения информации со спецслужбами.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что "организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательство Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам".

После получения запроса от ФСБ, организатор распространения информации должен передать данные в течение трех месяцев.

Напомним, минувшей осенью Роскомнадзор предупреждал социальную сеть Facebook о возможности ее блокировки на территории России, если администрация интернет-ресурса откажется выполнять требования законодательства РФ. Речь, в частности, шла о хранении персональных данных россиян, которое, как гласит закон из так называемого пакета Яровой, должно осуществляться только в пределах Российской Федерации.

Незадолго до этого владелец "Фейсбука" Марк Цукерберг признался, что сотрудничает с американскими властями и правоохранительными органами в рамках расследования по фактам предполагаемого вмешательства Москвы в ход президентских выборов в США.