Правительство России приняло решение, касающееся взаимодействия организаторов распространения информации со спецслужбами.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что "организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательство Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам".
После получения запроса от ФСБ, организатор распространения информации должен передать данные в течение трех месяцев.
Напомним, минувшей осенью Роскомнадзор предупреждал социальную сеть Facebook о возможности ее блокировки на территории России, если администрация интернет-ресурса откажется выполнять требования законодательства РФ. Речь, в частности, шла о хранении персональных данных россиян, которое, как гласит закон из так называемого пакета Яровой, должно осуществляться только в пределах Российской Федерации.
Незадолго до этого владелец "Фейсбука" Марк Цукерберг признался, что сотрудничает с американскими властями и правоохранительными органами в рамках расследования по фактам предполагаемого вмешательства Москвы в ход президентских выборов в США.
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