Право на китов: секреты королевской привилегии Карла III

Как средневековый закон о рыбе сохраняется в Англии до наших дней

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Когда король Великобритании Карл III взошёл на трон в 2022 году, он не только унаследовал корону, но и удивительное право владения крупной рыбой и китами в британских водах. Это привилегия уходит корнями в XIV век, когда король Эдуард II издал статут Prerogativa Regis, предоставляющий монарху эксклюзивное право на ловлю китов, дельфинов и крупных осетров в водах Королевства.

Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

В средневековой Англии киты и осетры были невероятно ценными. Контроль над их ловлей был необходим для предотвращения незаконной охоты.

По законам каждый улов "королевской рыбы" должен был быть передан короне, что делало его собственностью монарха. Хотя этот закон сохраняется до сих пор, он почти не применяется в современности. Например, в 2004 году рыбак, поймавший осетра у берегов Уэльса, оказался под следствием после продажи рыбы на аукционе за 650 фунтов стерлингов. Однако Букингемский дворец быстро подтвердил, что рыбак вправе распоряжаться уловом по своему усмотрению.

Таким образом, хотя права монарха на морскую фауну и рыбу имеют историческое значение, современные законы о защите природы делают их скорее символическими.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Соединённое Королевство включает в себя остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия и множество более мелких Британских островов. Северная Ирландия имеет сухопутную границу с Республикой Ирландия; в остальном, Великобритания окружена Атлантическим океаном, Северным морем, Ла-Маншем, Кельтским морем и Ирландским морем.





Карл III (англ lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — правящий король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.