Никита Михалков собрал вместе своих внуков: где ещё могут увидеть дедушку

Режиссёр Никита Михалков показал своих многочисленных наследников.
Жена Никиты Михалкова Татьяна Михалкова опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлены внуки оскароносного режиссёра.
Собрались отпрыски знаменитого семейства на творческом вечере режиссёра "Территория любви".
"Где ещё внуки могут увидеть дедушку, а тем более познакомится с его творчеством, увидеть кадры из интереснейших фильмов, послушать его истории, увидеть свою маму маленькую на Оскаре", — написала Татьяна под кадрами.
Интернет-пользователи обратили внимание как прибавил в весе старший сын Анны Михалковой Андрей Баков (крайний справа на фото).
Ранее актёр Станислав Садальский призвал Никиту Михалкова вернуть американцам кинопремию "Оскар".
Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер. Герой Труда Российской Федерации (2020).
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