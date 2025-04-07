Никита Михалков собрал вместе своих внуков: где ещё могут увидеть дедушку

Режиссёр Никита Михалков показал своих многочисленных наследников.

Жена Никиты Михалкова Татьяна Михалкова опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлены внуки оскароносного режиссёра.

Собрались отпрыски знаменитого семейства на творческом вечере режиссёра "Территория любви".

"Где ещё внуки могут увидеть дедушку, а тем более познакомится с его творчеством, увидеть кадры из интереснейших фильмов, послушать его истории, увидеть свою маму маленькую на Оскаре", — написала Татьяна под кадрами.