Канализационный дух в ванной: 3 скрытые причины и их решение

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже идеально чистый санузел может источать резкий канализационный запах. Уборка тут ни при чём — причины глубже. Разбираемся, почему в туалете может появиться зловоние и как вернуть воздух в норму.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ванная комната

Неисправности в сантехнике

Подтекающая гофра или плохо подсоединённый унитаз могут стать источником запаха. Иногда течь совсем незаметна и прячется за обшивкой.

или плохо подсоединённый унитаз могут стать источником запаха. Иногда течь совсем незаметна и прячется за обшивкой. Пересохший гидрозатвор: вода в изогнутой трубе (сифоне) должна блокировать газы из канализации. Но если ею давно не пользовались, жидкость испаряется — и вонь идёт прямиком в комнату.

вода в изогнутой трубе (сифоне) должна блокировать газы из канализации. Но если ею давно не пользовались, жидкость испаряется — и вонь идёт прямиком в комнату. Срыв гидрозатвора: при резком сливе большого объёма воды в доме возникает вакуум, и вода из сифона затягивается в трубу, открывая путь неприятным запахам. Чаще всего виновата забитая или отсутствующая фановая труба.

Засоры

Локальный засор в унитазе — одна из частых причин зловония. Особенно если кто-то привык смывать в чашу остатки еды, салфетки или ватные палочки.

в унитазе — одна из частых причин зловония. Особенно если кто-то привык смывать в чашу остатки еды, салфетки или ватные палочки. Общий стояк тоже может забиться — тогда запах проникает в квартиры сразу нескольких жильцов. Сигналом будет бульканье в трубах и подъём воды в ванной после смыва унитаза.

Плохая вентиляция

Если воздух не уходит, а задерживается, запахи накапливаются. Причины:

Засорённая вентиляционная решётка.

Неработающий или сломанный обратный клапан.

Неправильно спроектированная система вентиляции, из-за чего канализационные газы проникают обратно в квартиру.

Проверить вентиляцию просто: поднесите лист бумаги к решётке. Если он прилипает — всё работает. Падает — вентиляция забита.

Что делать

Заменить неисправную сантехнику и проверить герметичность соединений.

и проверить герметичность соединений. Регулярно смывать воду , если долго не живёте в квартире.

, если долго не живёте в квартире. Прочистить сифоны и трубы - вручную или средствами для устранения засоров.

- вручную или средствами для устранения засоров. Вызвать специалистов , если подозреваете общий засор или неполадки с вентиляцией.

, если подозреваете общий засор или неполадки с вентиляцией. Установить вентрешётку с обратным клапаном и следить за её чистотой.

И не забывайте: профилактика всегда дешевле ремонта.

Уточнения

Сантехника - термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



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