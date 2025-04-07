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Канализационный дух в ванной: 3 скрытые причины и их решение

2:19
Недвижимость

Даже идеально чистый санузел может источать резкий канализационный запах. Уборка тут ни при чём — причины глубже. Разбираемся, почему в туалете может появиться зловоние и как вернуть воздух в норму.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Неисправности в сантехнике

  • Подтекающая гофра или плохо подсоединённый унитаз могут стать источником запаха. Иногда течь совсем незаметна и прячется за обшивкой.
  • Пересохший гидрозатвор: вода в изогнутой трубе (сифоне) должна блокировать газы из канализации. Но если ею давно не пользовались, жидкость испаряется — и вонь идёт прямиком в комнату.
  • Срыв гидрозатвора: при резком сливе большого объёма воды в доме возникает вакуум, и вода из сифона затягивается в трубу, открывая путь неприятным запахам. Чаще всего виновата забитая или отсутствующая фановая труба.

Засоры

  • Локальный засор в унитазе — одна из частых причин зловония. Особенно если кто-то привык смывать в чашу остатки еды, салфетки или ватные палочки.
  • Общий стояк тоже может забиться — тогда запах проникает в квартиры сразу нескольких жильцов. Сигналом будет бульканье в трубах и подъём воды в ванной после смыва унитаза.

Плохая вентиляция

Если воздух не уходит, а задерживается, запахи накапливаются. Причины:

  • Засорённая вентиляционная решётка.
  • Неработающий или сломанный обратный клапан.
  • Неправильно спроектированная система вентиляции, из-за чего канализационные газы проникают обратно в квартиру.

Проверить вентиляцию просто: поднесите лист бумаги к решётке. Если он прилипает — всё работает. Падает — вентиляция забита.

Что делать

  • Заменить неисправную сантехнику и проверить герметичность соединений.
  • Регулярно смывать воду, если долго не живёте в квартире.
  • Прочистить сифоны и трубы - вручную или средствами для устранения засоров.
  • Вызвать специалистов, если подозреваете общий засор или неполадки с вентиляцией.
  • Установить вентрешётку с обратным клапаном и следить за её чистотой.

И не забывайте: профилактика всегда дешевле ремонта.

Уточнения

Сантехника - термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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