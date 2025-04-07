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Это даже круче, чем ходьба: вот что будет если делать по 10 приседаний в течение рабочего дня

Спорт

Малоподвижный образ жизни стал привычной частью нашей жизни и был признан существенным фактором риска различных заболеваний. Это одна из главных причин, почему включение физической активности в нашу повседневную жизнь имеет решающее значение.

Фитнес тренировка дома
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Фитнес тренировка дома

Длительное сидение считается малоподвижным образом жизни и, как ни странно, было определено как независимый фактор риска развития некоторых видов рака, даже при регулярных занятиях спортом.

"Вы должны понять, насколько важно вставать время от времени. Это займет всего несколько минут: выполнение прыжков с выпадами, берпи или приседаний могут иметь огромное значение", — объясняет Ронда Патрик, доктор биомедицинских наук.

Одно исследование показало, что выполнение 10 приседаний с отягощением каждые 45 минут в течение 8-часового рабочего дня более эффективно для регулирования уровня сахара в крови, чем ходьба в течение 30 минут за раз.

"Я проверила это на себе: мне потребовалось всего 27 секунд, чтобы сделать 10 приседаний. Это отличный способ разнообразить сидячий образ жизни", — добавляет Патрик.

Кстати, выполнение легких упражнений в течение 3 минут, например, приседаний или подъемов коленей, каждые 30 минут, помогает улучшить кровообращение в ногах после еды по сравнению с сидением в течение 3 часов подряд.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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