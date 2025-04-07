Как приготовить капусту, чтобы съели даже дети

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Цветная капуста — не просто гарнир "на разок", а универсальный овощ, который может стать настоящей звездой семейного обеда. Низкокалорийная, полезная и легко сочетается с самыми разными блюдами. Главное — знать, как её правильно приготовить.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейки из цветной капусты

Способы приготовления:

1. Отваривание

Классика жанра: варите соцветия 5-7 минут в подсоленной воде. Добавьте немного лимонного сока - капуста сохранит цвет и витамины.

2. Запекание

Разберите на соцветия, сбрызните оливковым маслом, приправьте солью, перцем, паприкой — и в духовку на 20-25 минут при 200 °C. Получится с корочкой, как у картошки фри, только полезнее.

3. Обжарка

На сковороде с маслом, чесноком и любимыми специями. Получается ароматно, с лёгкой хрустящей корочкой.

4. На пару

Идеально для тех, кто на диете. Всего 5-10 минут — и капуста остаётся вкусной, но сохраняет максимум пользы.

Какие специи использовать:

Чеснок и лук — классика для капусты

Паприка, куркума — цвет и аромат

Орегано, тмин, базилик — хорошо для запеканок

Соль и перец — по умолчанию

С чем подавать:

Цветная капуста отлично сочетается с:

рисом и киноа

картофелем (особенно в пюре или запечённом виде)

овощами и нежирным мясом

яйцами и йогуртовыми соусами с зеленью

Почему это полезно:

Много витаминов C, K, B6, калия и магния

Клетчатка помогает пищеварению

Поддерживает иммунитет

Укрепляет сердце и снижает воспаления

Идеальна при снижении веса — почти не содержит калорий

Цветная капуста — это овощ, который легко полюбить. Просто приготовьте его правильно — и забудьте, что он когда-то казался скучным.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее совместно с капустой Романеско выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea.



