Как приготовить капусту, чтобы съели даже дети

Цветная капуста — не просто гарнир "на разок", а универсальный овощ, который может стать настоящей звездой семейного обеда. Низкокалорийная, полезная и легко сочетается с самыми разными блюдами. Главное — знать, как её правильно приготовить.
1. Отваривание
Классика жанра: варите соцветия 5-7 минут в подсоленной воде. Добавьте немного лимонного сока - капуста сохранит цвет и витамины.
2. Запекание
Разберите на соцветия, сбрызните оливковым маслом, приправьте солью, перцем, паприкой — и в духовку на 20-25 минут при 200 °C. Получится с корочкой, как у картошки фри, только полезнее.
3. Обжарка
На сковороде с маслом, чесноком и любимыми специями. Получается ароматно, с лёгкой хрустящей корочкой.
4. На пару
Идеально для тех, кто на диете. Всего 5-10 минут — и капуста остаётся вкусной, но сохраняет максимум пользы.
Чеснок и лук — классика для капусты
Паприка, куркума — цвет и аромат
Орегано, тмин, базилик — хорошо для запеканок
Соль и перец — по умолчанию
Цветная капуста отлично сочетается с:
рисом и киноа
картофелем (особенно в пюре или запечённом виде)
овощами и нежирным мясом
яйцами и йогуртовыми соусами с зеленью
Много витаминов C, K, B6, калия и магния
Клетчатка помогает пищеварению
Поддерживает иммунитет
Укрепляет сердце и снижает воспаления
Идеальна при снижении веса — почти не содержит калорий
Цветная капуста — это овощ, который легко полюбить. Просто приготовьте его правильно — и забудьте, что он когда-то казался скучным.
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее совместно с капустой Романеско выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea.
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