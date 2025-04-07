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Как приготовить капусту, чтобы съели даже дети

1:59
Еда

Цветная капуста — не просто гарнир "на разок", а универсальный овощ, который может стать настоящей звездой семейного обеда. Низкокалорийная, полезная и легко сочетается с самыми разными блюдами. Главное — знать, как её правильно приготовить.

Стейки из цветной капусты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейки из цветной капусты

Способы приготовления:

1. Отваривание
Классика жанра: варите соцветия 5-7 минут в подсоленной воде. Добавьте немного лимонного сока - капуста сохранит цвет и витамины.

2. Запекание
Разберите на соцветия, сбрызните оливковым маслом, приправьте солью, перцем, паприкой — и в духовку на 20-25 минут при 200 °C. Получится с корочкой, как у картошки фри, только полезнее.

3. Обжарка
На сковороде с маслом, чесноком и любимыми специями. Получается ароматно, с лёгкой хрустящей корочкой.

4. На пару
Идеально для тех, кто на диете. Всего 5-10 минут — и капуста остаётся вкусной, но сохраняет максимум пользы.

Какие специи использовать:

  • Чеснок и лук — классика для капусты

  • Паприка, куркума — цвет и аромат

  • Орегано, тмин, базилик — хорошо для запеканок

  • Соль и перец — по умолчанию

С чем подавать:

Цветная капуста отлично сочетается с:

  • рисом и киноа

  • картофелем (особенно в пюре или запечённом виде)

  • овощами и нежирным мясом

  • яйцами и йогуртовыми соусами с зеленью

Почему это полезно:

  • Много витаминов C, K, B6, калия и магния

  • Клетчатка помогает пищеварению

  • Поддерживает иммунитет

  • Укрепляет сердце и снижает воспаления

  • Идеальна при снижении веса — почти не содержит калорий

Цветная капуста — это овощ, который легко полюбить. Просто приготовьте его правильно — и забудьте, что он когда-то казался скучным.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее совместно с капустой Романеско выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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