Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Евросоюз отказался идти на конфронтацию с США по тарифам. Причина кроется в падении акций ВПК

4:27
Экономика » Рынки » Фондовый рынок

Евросоюз отказался от введения тотальных ответных пошлин против США, предпочитая переговоры. Позиция резко изменилась после падения акций компаний европейского ВПК.

«Леопард 1» — основной боевой танк
Фото: commons.wikimedia.org by Ad Meskens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
«Леопард 1» — основной боевой танк

ЕС и США разошлись по цифрам, предстоят переговоры

Вопрос об ответе на введение президентом США Дональдом Трампом тарифов обсуждался 7 апреля на переговорах министров торговли в Люксембурге. Как пишет The Guardian, глава внешнеторгового ведомства ЕС Марош Шефчович заявил, что общая сумма облагаемого экспорта в США превышает 380 млрд евро, и это составляет около 70% от всего экспорта ЕС.

По его расчётам, фактический дефицит, который необходимо будет ребалансировать, не превышает 50 млрд евро.

"Если мы поймем, что проблема именно в этом, то, я думаю, мы сможем решить её очень быстро", — сказал он.

Шефчович подчеркнул, что у ЕС и США имеется "явное расхождение во мнениях" относительно цифр, поскольку, по его словам, неправильно рассматривать торговлю товарами изолированно, без услуг, взаимных инвестиций и других инструментов.

ЕС находится "на ранней стадии переговоров" с США, которые осложняются тем, они "рассматривают пошлины не как тактический шаг, а как корректирующую меру", сказал Шефчович. Словацкий политик признал, что "до сих пор, несмотря на усилия, мы не увидели реального взаимодействия, которое привело бы к взаимоприемлемому решению".

ЕС предлагает США взаимные нулевые тарифы на автомобили и все промышленные товары. Но на сталь, алюминий и некоторые другие товары ЕС ответные пошлины введёт.

Голосование назначено на 9 апреля, окончательный список будет принят 15 апреля, затем в этот же день вступят в силу пошлины на продукцию для первого пакета мер и с 15 мая — для остальных товаров.

Почему ЕС отступил от жёсткой линии по тарифам

Ещё три дня назад обсуждалось жёсткое предложение президента Франции Эмманюэля Макрона по введению тарифов не только на товары, но и на услуги американских компаний. Однако на фоне тарифных мер США, акции оборонного сектора ЕС возглавили падение на фондовых рынках, поскольку инвесторы наращивали денежные средства, продавая наиболее ликвидные акции. Немецкие концерны были среди главных неудачников: Rheinmetall AG в понедельник потерял 10% (сначала рухнул на 27%), Hensoldt AG — 12%, Thyssenkrupp — 6,4%, Renk Group — 3,3%. Французская Thales опустилась на 4%, а итальянская Leonardo — на 3,4%.

Индекс Stoxx 600 (сводный индекс крупнейших европейских компаний) упал на 6,08% — до 466,16 пункта, причем акции энергетического, промышленного и технологического секторов оказались среди наиболее уязвимых. То есть стало ясно, что Европа не сможет без США потянуть тотальную милитаризацию, под которую она заложилась, раздувая российскую угрозу.

Спекулянты торжествуют, инвесторы разоряются

Новость о смягчениии позиции ЕС прошла одновременно с заявлением о приостановке на 90 дней введения тарифов Трампа, что оказалось фейком. Фондовый рынок за несколько минут поднялся на 2 трлн долл., а затем упал на 3 трлн. То есть, кто-то здорово на этом обогатился. Идёт соревнование спекулянтов, выигрывают крупные игроки, а физлица остаются разорёнными.

Трамп решил не включать товары России в список новых тарифов. На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт объяснила, что санкции США против Москвы уже "исключают любую значимую торговлю". Затем чиновники из США добавили, что введение новых тарифов против России осложнит переговоры о прекращении огня на Украине. Украина же не была освобождена ( 10%), как можно догадаться, потому что в переговорах не участвует.

Уточнения

Rheinmetall AG (традиционно по-русски «Рейнметалл») — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 72 % выручки) компания в 2021 году занимала 29-е место в мире.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз дональд трамп
Новости Все >
Это даже круче, чем ходьба: вот что будет если делать по 10 приседаний в течение рабочего дня
Седые волосы? Вот натуральное средство, которое затмит любые окрашивания
Как приготовить капусту, чтобы съели даже дети
Забытая хитрость наших бабушек: как усилить вкус бульона
Шерсть не будет повсюду: выбираем кошку, которая не сыпется
Почва стала кислой? Это средство исправит ситуацию без вреда
Рост в 30% без стратегии — почему туризм в Кузбассе всё равно приносит прибыль
Волосы секутся и быстро пачкаются? Возможно, причина прямо у вас в руке
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть
Кошка, которая не шумит и не мешает — мечта интроверта
Сейчас читают
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Садоводство, цветоводство
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Последние материалы
Евросоюз отказался идти на конфронтацию с США по тарифам. Причина кроется в падении акций ВПК
Как приготовить капусту, чтобы съели даже дети
Забытая хитрость наших бабушек: как усилить вкус бульона
Шерсть не будет повсюду: выбираем кошку, которая не сыпется
Почва стала кислой? Это средство исправит ситуацию без вреда
Рост в 30% без стратегии — почему туризм в Кузбассе всё равно приносит прибыль
Волосы секутся и быстро пачкаются? Возможно, причина прямо у вас в руке
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть
Кошка, которая не шумит и не мешает — мечта интроверта
Бачок не набирает воду? Почините за 15 минут — без сантехника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.