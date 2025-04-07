Евросоюз отказался идти на конфронтацию с США по тарифам. Причина кроется в падении акций ВПК

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Евросоюз отказался от введения тотальных ответных пошлин против США, предпочитая переговоры. Позиция резко изменилась после падения акций компаний европейского ВПК.

Фото: commons.wikimedia.org by Ad Meskens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ «Леопард 1» — основной боевой танк

ЕС и США разошлись по цифрам, предстоят переговоры

Вопрос об ответе на введение президентом США Дональдом Трампом тарифов обсуждался 7 апреля на переговорах министров торговли в Люксембурге. Как пишет The Guardian, глава внешнеторгового ведомства ЕС Марош Шефчович заявил, что общая сумма облагаемого экспорта в США превышает 380 млрд евро, и это составляет около 70% от всего экспорта ЕС.

По его расчётам, фактический дефицит, который необходимо будет ребалансировать, не превышает 50 млрд евро.

"Если мы поймем, что проблема именно в этом, то, я думаю, мы сможем решить её очень быстро", — сказал он.

Шефчович подчеркнул, что у ЕС и США имеется "явное расхождение во мнениях" относительно цифр, поскольку, по его словам, неправильно рассматривать торговлю товарами изолированно, без услуг, взаимных инвестиций и других инструментов.

ЕС находится "на ранней стадии переговоров" с США, которые осложняются тем, они "рассматривают пошлины не как тактический шаг, а как корректирующую меру", сказал Шефчович. Словацкий политик признал, что "до сих пор, несмотря на усилия, мы не увидели реального взаимодействия, которое привело бы к взаимоприемлемому решению".

ЕС предлагает США взаимные нулевые тарифы на автомобили и все промышленные товары. Но на сталь, алюминий и некоторые другие товары ЕС ответные пошлины введёт.

Голосование назначено на 9 апреля, окончательный список будет принят 15 апреля, затем в этот же день вступят в силу пошлины на продукцию для первого пакета мер и с 15 мая — для остальных товаров.

Почему ЕС отступил от жёсткой линии по тарифам

Ещё три дня назад обсуждалось жёсткое предложение президента Франции Эмманюэля Макрона по введению тарифов не только на товары, но и на услуги американских компаний. Однако на фоне тарифных мер США, акции оборонного сектора ЕС возглавили падение на фондовых рынках, поскольку инвесторы наращивали денежные средства, продавая наиболее ликвидные акции. Немецкие концерны были среди главных неудачников: Rheinmetall AG в понедельник потерял 10% (сначала рухнул на 27%), Hensoldt AG — 12%, Thyssenkrupp — 6,4%, Renk Group — 3,3%. Французская Thales опустилась на 4%, а итальянская Leonardo — на 3,4%.

Индекс Stoxx 600 (сводный индекс крупнейших европейских компаний) упал на 6,08% — до 466,16 пункта, причем акции энергетического, промышленного и технологического секторов оказались среди наиболее уязвимых. То есть стало ясно, что Европа не сможет без США потянуть тотальную милитаризацию, под которую она заложилась, раздувая российскую угрозу.

Спекулянты торжествуют, инвесторы разоряются

Новость о смягчениии позиции ЕС прошла одновременно с заявлением о приостановке на 90 дней введения тарифов Трампа, что оказалось фейком. Фондовый рынок за несколько минут поднялся на 2 трлн долл., а затем упал на 3 трлн. То есть, кто-то здорово на этом обогатился. Идёт соревнование спекулянтов, выигрывают крупные игроки, а физлица остаются разорёнными.

Трамп решил не включать товары России в список новых тарифов. На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт объяснила, что санкции США против Москвы уже "исключают любую значимую торговлю". Затем чиновники из США добавили, что введение новых тарифов против России осложнит переговоры о прекращении огня на Украине. Украина же не была освобождена ( 10%), как можно догадаться, потому что в переговорах не участвует.

Уточнения

Rheinmetall AG (традиционно по-русски «Рейнметалл») — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 72 % выручки) компания в 2021 году занимала 29-е место в мире.

