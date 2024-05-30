Верховный суд постановил, что умышленное присвоение телефона считается кражей

Нашедший телефон и не вернувший его владельцу считается вором

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Если вы нашли телефон на улице, его необходимо попытаться вернуть владельцу, иначе это будет считаться кражей, как пояснил Верховный суд.

Фото: Pexels by Ingo Joseph is licensed under public domain

Прецедентом может служить дело жительницы Башкирии. Она увидела, как у женщины в автобусе выпал телефон, подняла его и решила оставить себе. Она не отвечала на звонки владелицы устройства, а sim-карту извлекла и начала пользоваться мобильным телефоном сама.

Женщину нашли и признали виновной в краже. Верховный суд признал приговор по её делу законным.

Как правило, телефон теряется вместе с sim-картой, что облегчает выход на связь с владельцем. Иногда бывает, что хозяева ставят на блокировку свой смартфон, и пароль знает только владелец. Взламывать пароль не следует, ибо это незаконно, и в сервисах за подобную услугу не возьмутся. В этом случае законным действием будет сдача аппарата в полицию, и далее уже полицейские решат, как им вернуть телефон владельцу. К вам вопросов не будет однозначно, если вы укажете обстоятельства обнаружения телефона.

В случае с жительницей Башкирии она была признана злоумышленницей и потому, что видела даже хозяйку смартфона, но телефон ей не вернула, хотя имела все возможности.