Главный атрибут ислама запрещен в России: что говорят 2 миллиона мусульман

Глава СПЧ Фадеев предложил внести запрет на ношение никабов в России

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил внести запрет на ношение никабов в России, что является одеждой, полностью скрывающей лицо женщины. Этот вопрос вызвал интерес в Царьграде, где проводится опрос с участием почти 2 миллионов человек.

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Никабы ассоциируются с радикальными течениями ислама и запрещены во многих европейских и исламских странах, таких как Египет, Тунис, Индонезия, и Марокко. Также они запрещены в Узбекистане и Таджикистане, откуда приезжают в Россию мигранты с радикальными взглядами, сообщает "Царьград".

По словам учредителя Первого русского телеканала Царьград Константина Малофеева сейчас проверяется способность России защищать свои обычаи и традиции от влияния мигрантов из Средней Азии. Он подчеркивает важность выяснения мнения народа по данному вопросу, несмотря на возможные попытки лоббистов влиять на результаты голосования.