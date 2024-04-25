Ведро в углу комнаты: в карельском посёлке школьники не могут ходить в цивильный туалет

В одном из посёлков Карелии школьники вынуждены ходить в туалет в ведро

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В посёлке Волома Муезерского района Карелии дети вынуждены учиться в разрушающейся школе, где основные санитарные условия оставляют желать лучшего.

Фото: Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

Согласно сообщению гражданской активистки Людмилы Василицы, в школе отсутствуют элементарные удобства в туалете: нет дверей в кабинках, сидушек на унитазах, а также не работают сливные баки. Из-за этого ученикам приходится либо самостоятельно набирать воду для смыва, либо использовать пластиковое ведро с крышкой, установленное руководством в углу помещения, сообщает karelinform.ru.

Директор школы в объяснительной записке утверждает, что такие условия являются привычными для первоклассников и большинства детей, проживающих в неблагоустроенных домах без унитазов. Однако Василица возмущена таким положением дел и публично задаёт вопросы руководству школы, администрации посёлка, району и региональным властям, настаивая на ответе, является ли подобная ситуация приемлемой для них лично и не вызывает ли это у них чувство стыда.