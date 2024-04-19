Стресс не помешает сдать ЕГЭ. Врач рассказала как не нервничать перед экзаменами

Эксперт Малиновская объяснила, как снизить уровень стресса перед экзаменами

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Под конец весны в жизни школьников и студентов начинается период экзаменов. Их результат может повлиять на дальнейшую жизнь, например, у выпускников школ, которые собираются сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗы.

Фото: Сайт мэра Москвы by Евгений Самарин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это вызывает серьезный стресс. Эти эмоции могут негативно сказаться на здоровье подростков, так как в этом возрасте происходит еще и гормональная перестройка, что усиливает негативные последствия тревоги.

"Перед экзаменами нельзя паниковать. Ведь материал в любом случае как-то усваивается во время учебы. Однако если мозг воспринимает информацию в стрессе, она не сохраняется надолго, — цитирует врача-реабилитолога из Видновской клинической больницы Светлану Малиновскую "Вечерняя Москва".

Она посоветовала ученикам повторять материал из учебников каждый день, а накануне экзамена стоит наоборот убрать книги и отвлечься.

Кроме того, по словам эксперта, нужно придерживаться режима: высыпаться, делать зарядку, полноценно питаться и гулять на свежем воздухе.

Врач Малиновская обратила внимание на то, что лучше избегать популярных среди молодежи методов бодрствования, таких как кофе и энергетики, которые вызывают лишь временный прилив энергии. Так как после этого последует усталость и снижение умственной активности.