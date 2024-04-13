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Улучшение городской среды: муниципалитеты России обязаны вовлечь жителей в процесс

Горожан будут привлекать к участию в улучшении городской среды

1:47
Общество

Муниципальные власти будут обязаны определить способы, которыми граждане смогут участвовать в оформлении своей территории. Законопроект, предусматривающий закрепление в законодательстве форм и методов вовлечения граждан в улучшение городской среды, будет рассмотрен нижней палатой парламента.

Горожан будут привлекать к участию в улучшении городской среды
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Предложение внести изменения в статью 45.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" включает в себя требование для муниципальных властей установить нормативы, определяющие способы включения жителей в процесс благоустройства и активного участия граждан в жизни города, как указано в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, муниципалитетам не обязательно включать в свои документы положения о привлечении местных жителей к улучшению городской среды. Это приводит к различным форматам вовлечения граждан, а в некоторых городах такие меры вовсе отсутствуют. Например, в Москве существует общественный контроль, но его конкретные формы не описаны.

Лидер фракции "Новые Люди" Алексей Нечаев, один из соавторов законопроекта, отмечает, что горожане часто высказывают недовольство по поводу проектов благоустройства, предложенных муниципалитетом. Проекты меняются, но при этом не проводится консультация с жителями. Например, граждане высказывают желание видеть больше деревьев, создающих тень, но вместо этого при благоустройстве посажены небольшие кустарники. Проекты выглядят красиво на бумаге, но не делают городскую среду более комфортной. Авторы законопроекта считают, что жителей необходимо активно вовлекать в процесс принятия решений по улучшению городской среды уже на этапе планирования.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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