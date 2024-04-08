Турция оказалась в топе среди "распущенных" стран. Появился рейтинг самых сексуально раскрепощенных государств

Появился рейтинг самых сексуально раскрепощенных стран в мире. Лидером оказалась Турция, а Россия не вошла и в первую двадцатку списка.
Исходя из многолетних социальных опросов World Population Review, которые приводит издание New York Post, самая сексуально раскрепощенная или "распущенная" страна мира — Турция. У среднего гражданина этого средне-восточного государства к моменту опроса уже было свыше 14 партнеров.
Второе место досталось Австралии, а третье — Новой Зеландии.
Интересно то, что сексуальные, темпераментные и с более либеральными взглядами на интимную связь Бразилия и Франция не вошли и в первую десятку рейтинга. Америка находится на 12 месте с показателем в 10 партнеров, а Россия — на 26 строке с показателем в 9 партнеров.
Список "распущенных" стран замкнула Индия с 3 партнерами за всю жизнь. Такие показатели в связи с кастовостью в стране.
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Лидером стал "город невест" Иваново, на втором месте — "тусовочный" Коктебель, в тройку также вошла Пенза. Санкт-Петербург расположился на 7 месте. А столица заняла девятую строчку. Двадцатое место досталось Уфе.
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