Турция оказалась в топе среди "распущенных" стран. Появился рейтинг самых сексуально раскрепощенных государств

Стало известно, какие страны мира оказались самыми сексуально раскрепощенными

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Появился рейтинг самых сексуально раскрепощенных стран в мире. Лидером оказалась Турция, а Россия не вошла и в первую двадцатку списка.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исходя из многолетних социальных опросов World Population Review, которые приводит издание New York Post, самая сексуально раскрепощенная или "распущенная" страна мира — Турция. У среднего гражданина этого средне-восточного государства к моменту опроса уже было свыше 14 партнеров.

Второе место досталось Австралии, а третье — Новой Зеландии.

Интересно то, что сексуальные, темпераментные и с более либеральными взглядами на интимную связь Бразилия и Франция не вошли и в первую десятку рейтинга. Америка находится на 12 месте с показателем в 10 партнеров, а Россия — на 26 строке с показателем в 9 партнеров.

Список "распущенных" стран замкнула Индия с 3 партнерами за всю жизнь. Такие показатели в связи с кастовостью в стране.

Ранее появился "топ городов России, где легче всего найти интрижку и интим".

Лидером стал "город невест" Иваново, на втором месте — "тусовочный" Коктебель, в тройку также вошла Пенза. Санкт-Петербург расположился на 7 месте. А столица заняла девятую строчку. Двадцатое место досталось Уфе.