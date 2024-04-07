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Английские песни становятся всё более злыми, а певцы — зацикленными на себе

Scientific Reports: за последние 40 лет английские песни стали агрессивнее

1:39
Общество

Англоязычные песни за последние 40 лет стали проще и агрессивнее — к такому выводу пришли исследователи из Нюрнбергского музыкального университета, проанализировав более чем 12 000 текстов в нескольких жанрах, написанных с 1980 по 2020 гг. Результаты опубликовал 4 апреля британский журнал Scientific Reports.

Scientific Reports: за последние 40 лет английские песни стали агрессивнее
Фото: commons.wikimedia.org by Андреас Лоуэн, Фотанди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В исследовании отмечается, что тексты англоязычных песен стали злее, а авторы слов — эгоцентричнее. При этом эксперты сравнивали современные песни с более давними, в том числе написанными в 60-х гг. Бобом Диланом, получившим Нобелевскую премию по литературе.

Сотрудница университета в австрийском Инсбруке Ева Зангерле подчеркнула, что тексты песен — это "зеркало общества", в котором отражаются его ценности, настроения и увлечения людей

"За минувшие 40 лет мы стали свидетелями кардинальных изменений на музыкальном ландшафте — начиная с того, как музыка продается, до того, как она создается", — сказала она.

Кроме того, песни стали более повторяющимися, отметила Зангерле. По её словам, больше всего одних и тех же строк встречается в композициях в жанре рэпа. При этом рок опустился в чартах.

Еще одна тенденция, которую заметили авторы работы, — в современных песнях возросло количество местоимений "я" и "моё", что говорит о возросшей эгоцентричности исполнителей.

Более ранние исследования также показали уменьшение числа позитивных и радостных текстов в пользу гневных и выражающих отвращение.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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