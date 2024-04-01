Яна Троянова* рискует стать фигуранткой уголовного дела после откровенности о том, что она мечтает убить Путина

Яне Трояновой* грозит уголовное дело из-за её слов о том, что она мечтает убить Путина

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Актриса Яна Троянова*, известная своими оппозиционными взглядами и тем, что она является противницей СВО, высказалась о том, что она мечтает убить Владимира Путина.

Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев обратился в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против актрисы. Он отметил, что раньше она никогда не высказывалась настолько резко.

Если против Трояновой* возбудят уголовное дело, она будет обвинена по статье об угрозе убийством.

Яна Троянова*, ещё живя в России, критиковала российскую власть, участвовала в митингах и прочих акциях протеста. Сейчас она живёт во Франции, её часто приглашают на различные передачи на оппозиционных каналах.

* — признана иноагентом в РФ.