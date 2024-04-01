Яна Троянова* рискует стать фигуранткой уголовного дела после откровенности о том, что она мечтает убить Путина

Актриса Яна Троянова*, известная своими оппозиционными взглядами и тем, что она является противницей СВО, высказалась о том, что она мечтает убить Владимира Путина.
Председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев обратился в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против актрисы. Он отметил, что раньше она никогда не высказывалась настолько резко.
Если против Трояновой* возбудят уголовное дело, она будет обвинена по статье об угрозе убийством.
Яна Троянова*, ещё живя в России, критиковала российскую власть, участвовала в митингах и прочих акциях протеста. Сейчас она живёт во Франции, её часто приглашают на различные передачи на оппозиционных каналах.
* — признана иноагентом в РФ.
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