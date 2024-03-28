Если хочешь пропускать пары — придется платить: университет в Питере ввел штрафы

Санкт-Петербургский университет вводит плату за прогулы

0:29 Your browser does not support the audio element. Общество

С начала апреля в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете вводится плата за прогулы.

Фото: English Wikipedia by KF is licensed under public domain

Ректорат университета предпринимает этот шаг для борьбы с низкой посещаемостью студентов.Теперь студенты должны посещать дополнительные платные занятия, чтобы компенсировать пропуски и получить зачеты.

Стоимость таких занятий варьируется в зависимости от их формата и составляет от 700 до 850 рублей за академический час.