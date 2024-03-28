Если хочешь пропускать пары — придется платить: университет в Питере ввел штрафы

С начала апреля в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете вводится плата за прогулы.
Ректорат университета предпринимает этот шаг для борьбы с низкой посещаемостью студентов.Теперь студенты должны посещать дополнительные платные занятия, чтобы компенсировать пропуски и получить зачеты.
Стоимость таких занятий варьируется в зависимости от их формата и составляет от 700 до 850 рублей за академический час.
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