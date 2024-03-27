"Яндекс.Такси" будет возвращать средства за поездки при введении ЧС и массовых эвакуациях

"Яндекс" будет возвращать стоимость поездок при катастрофах, массовой эвакуации и ЧС

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

"Яндекс" принял решение компенсировать полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденной массовой эвакуации населения из районов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций или катастроф.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Компания будет взаимодействовать с городскими властями для определения зон и временных рамок эвакуации, после чего автоматически возвращать средства всем пассажирам, воспользовавшимся услугами такси для выезда из опасных районов.

При этом заработная плата водителей будет сохранена в полном объеме, поскольку возмещение расходов пассажирам будет производиться за счет самой компании "Яндекс". Возврат денежных средств будет осуществляться в течение трех дней на банковские карты, с которых была оплачена поездка, либо в форме промокодов для тех, кто расплачивался наличными.

Данная инициатива должна вступить в силу с 27 марта во всех городах присутствия сервиса "Яндекс Такси". Ранее компания уже предоставляла бесплатные поездки из района "Крокус Сити Молл" после произошедшего там теракта 22 марта.