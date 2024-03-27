Патриарх Кирилл предупредил, что заказчики терактов желают столкнуть православных и мусульман между собой

Патриарх Кирилл рассказал о попытке стравить православных и мусульман врагами России

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Патриарх Кирилл на заседании Всемирного Русского Народного Собора рассказал о попытках врагов России путём проведения терактов посеять вражду между представителями двух традиционных религий России: православием и исламом.

Фото: wikimedia commons

Однако всем этим попыткам враждебных сил противостоит идеологическое и нравственное единство православных и мусульман в России, поэтому попытки врагов разделить российских граждан по религиозному признаку обречены на провал.

Мусульманская община (умма) в России всегда выступала с точки зрения общегосударственных интересов, однозначно осуждала любые террористические проявления. В то же время и православные люди традиционно с уважением относились к мусульманской религии. В отличие от европейских стран, где мусульмане являются людьми пришлыми и с интересами европейских наций себя абсолютно не желают ассоциировать, в России представители всех традиционных религий чувствуют себя гражданами единой страны.