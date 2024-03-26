Председатель Госдумы указал, что отменить мораторий на смертную казнь может Конституционный суд

Вячеслав Володин сказал, что отмена моратория на смертную казнь является прерогативой КС

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе дискуссии в нижней палате парламента высказался по поводу отмены моратория на смертную казнь в России.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

."…не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда".

Он имел ввиду высказывание Сергея Миронова — главы партии "Справедливая Россия — За Правду", который предложил внести этот вопрос на референдум в единый день голосования 8 сентября.

Дискуссия в Госдуме касательно отмены моратория на смертную казнь стала отражением этой темы в общественности после чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле", когда четверо террористов расстреляли более 137 человек и ещё большее количество людей ранили. Многие эксперты требуют введения для подобных преступников смертной казни. Так Михаил Ходарёнок считает степень человеческих страданий, причинённых злодеями, и угрожающее им наказание несоразмерными. Однако проблема в том, что даже отмена моратория на смертную казнь в отношении исполнителей теракта в Красногорске, не принесёт желаемого результата, ибо закон обратной силы не имеет.

Однако большинство общественных деятелей и даже политиков самого высокого ранга, например, Дмитрий Медведев считают, что террористы из Красногорска не должны жить, если вина их будет доказана судом.