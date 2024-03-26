В России могут вернуть смертную казнь

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Депутаты Госдумы обсудят отмену моратория на смертную казнь в России

1:29
Общество

Как сообщает издание "Известия", депутаты Государственной Думы намерены восстановить в России смертную казнь.

Депутаты Госдумы обсудят отмену моратория на смертную казнь в России
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Первоначально планируется обсуждение отмены моратория на смертную казнь, действующего с 1996 года, в Общественной палате при президенте РФ. Затем разработанный там законопроект могут направить в Государственную Думу. Также отмену моратория на смертную казнь могут обсудить в Конституционном суде, чьё решение может быть необходимо для легализации высшей меры наказания в виде смертной казни. 

Возможно, потребуется личное мнение президента РФ, который является гарантом Конституции, и чей голос в такой общественно значимой дискуссии может стать решающим.

Однако для террористов из "Крокус Сити Холла" даже юридическая процедура отмены моратория на смертную казнь не будет означать смену их участи. Закон обратной силы не имеет, и если их признают виновными, то они будут приговорены к пожизненному заключению, так как смертная казнь будет введена уже после совершения ими правонарушения.

Впрочем, у отмены моратория на смертную казнь для террористов, педофилов и иных подобных им есть и противники. Одним из главных аргументов против отмены моратория на смертную казнь является возможность судебной ошибки, которую никогда нельзя исключать. И если при назначении пожизненного срока эту ошибку можно исправить, то при совершении смертной казни последствия будут необратимыми. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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