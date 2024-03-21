Евраев заявил о готовности Ярославской области принять семьи из Белгородской области

Ярославская область готова принять жителей Белгорода

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил в Telegram, что регион готов принять жителей из Белгородской области и уже занят решением вопросов проживания, питания, обучения и трудоустройства.

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В четверг председатель администрации Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев порекомендовал жителям временно покинуть субъект РФ по причине постоянных обстрелов ВСУ. Геннадий Бондарев позднее заявил, что Ярославская область готова принять граждан.

"Наш регион готов принять семьи с детьми, пожилых людей из Белгородской области. Нахожусь в тесном контакте с губернатором региона Вячеславом Гладковым. Дал поручение проработать вопросы по организации проживания, питания и, при необходимости, обучения и трудоустройства. Своих не бросаем", — сообщил Евраев.