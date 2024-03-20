Белгородский депутат Госдумы анонсировала эвакуацию детей из своего региона в Пензу, Тамбов и Ставрополье

Дети, которых эвакуируют из Белгородской области из-за атак со стороны ВСУ, будут направлены в оздоровительные лагеря на 21 день или до окончания учебного года. Эту информацию передала член Государственной Думы от Белгородской области Наталия Полуянова сообщает URA. RU.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что из-за продолжающихся атак придется эвакуировать девять тысяч детей из региона. Это затронет жителей Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района. С 22 марта 1,2 тысячи детей будут направлены в Пензу, Тамбов, Калугу, а затем в Ставропольский край.
"Решение губернатора Вячеслава Гладкова единственно верное. Число обстрелов увеличилось до невероятных масштабов. К сожалению, дети становятся жертвами террористических атак, получают ранения или гибнут. Поэтому родителям предлагается возможность отправить своих детей на отдых в лагеря. Для них предусмотрен вариант 21-дневного пребывания или до окончания учебного года", — отметила Наталия Полуянова.
По словам депутата из Белгородской области, родители могут работать удаленно, находясь вместе с детьми, которых вывезли из региона.
"Хочу выразить огромную благодарность коллегам из других регионов, которые не первый раз оказывают помощь нашей области. Каждая семья имеет свои особенности: родители могут работать удаленно и быть вместе с детьми, многие работают на предприятиях, организациях, заботящихся о сохранении жизни и здоровья жителей региона. Для таких семей эвакуация детей в лагеря является важной и необходимой мерой.
Безопасность детей — наш приоритет. Дальнейшие действия будут определяться текущей обстановкой в регионе", — подчеркнула Полуянова.
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