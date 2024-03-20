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Белгородский депутат Госдумы анонсировала эвакуацию детей из своего региона в Пензу, Тамбов и Ставрополье

Депутат Полуянова: детей из Белгородской области направят в лагеря

1:54
Общество

Дети, которых эвакуируют из Белгородской области из-за атак со стороны ВСУ, будут направлены в оздоровительные лагеря на 21 день или до окончания учебного года. Эту информацию передала член Государственной Думы от Белгородской области Наталия Полуянова сообщает URA. RU.

Депутат Полуянова: детей из Белгородской области направят в лагеря
Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что из-за продолжающихся атак придется эвакуировать девять тысяч детей из региона. Это затронет жителей Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района. С 22 марта 1,2 тысячи детей будут направлены в Пензу, Тамбов, Калугу, а затем в Ставропольский край.

"Решение губернатора Вячеслава Гладкова единственно верное. Число обстрелов увеличилось до невероятных масштабов. К сожалению, дети становятся жертвами террористических атак, получают ранения или гибнут. Поэтому родителям предлагается возможность отправить своих детей на отдых в лагеря. Для них предусмотрен вариант 21-дневного пребывания или до окончания учебного года", — отметила Наталия Полуянова.

По словам депутата из Белгородской области, родители могут работать удаленно, находясь вместе с детьми, которых вывезли из региона.

"Хочу выразить огромную благодарность коллегам из других регионов, которые не первый раз оказывают помощь нашей области. Каждая семья имеет свои особенности: родители могут работать удаленно и быть вместе с детьми, многие работают на предприятиях, организациях, заботящихся о сохранении жизни и здоровья жителей региона. Для таких семей эвакуация детей в лагеря является важной и необходимой мерой.

Безопасность детей — наш приоритет. Дальнейшие действия будут определяться текущей обстановкой в регионе", — подчеркнула Полуянова.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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