Оптимизация правопорядка: план расширения казачьих дружин в Ростове

Власти Ростовской области хотят привлечь на работу больше казаков с помощью денег

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным официального отчета органа власти Ростовской области, планируется увеличить число казачьих дружин в регионе. В частности, отмечается нехватка казачьих дружин в городах Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске и Шахтах. Обычно такие дружины предоставляют поддержку патрульно-постовым нарядам — сообщает rostovgazeta. ru.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Для более активного привлечения казаков в дружины власти региона планируют принять меры по материальному стимулированию и созданию социальной поддержки. Конкретные инициативы и суммы финансирования не определены в документе, однако отмечается, что требуется финансирование также на материально-техническое обеспечение казаков в сфере обеспечения правопорядка.