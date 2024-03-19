Оптимизация правопорядка: план расширения казачьих дружин в Ростове

По данным официального отчета органа власти Ростовской области, планируется увеличить число казачьих дружин в регионе. В частности, отмечается нехватка казачьих дружин в городах Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске и Шахтах. Обычно такие дружины предоставляют поддержку патрульно-постовым нарядам — сообщает rostovgazeta. ru.
Для более активного привлечения казаков в дружины власти региона планируют принять меры по материальному стимулированию и созданию социальной поддержки. Конкретные инициативы и суммы финансирования не определены в документе, однако отмечается, что требуется финансирование также на материально-техническое обеспечение казаков в сфере обеспечения правопорядка.
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