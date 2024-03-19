Генпрокуратура требует вернуть земли в Барвихе государству

13 земельных участков в элитном поселке под Москвой, в Барвихе, могут перейти в собственность государства. Об этом пишут РБК.
Дело в том, что Генпрокуратура РФ требует вернуть земли, которые были в пользовании санатория "Барвиха", государству в связи с тем, что десятилетия лет назад участки были незаконно изъяты из собственности государства. Соответствующий иск в суд подал заместитель генпрокурора Игорь Ткачев.
"В иске изложено, что в начале 2000-х годов 99 га территории "Барвихи" были незаконно изъяты управделами президента и подконтрольными ему учреждениями", — говорится в статье.
Участки незаконно получил частный инвестор и определил их под индивидуальную жилую застройку.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман