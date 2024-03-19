Генпрокуратура требует вернуть земли в Барвихе государству

13 земельных участков в Барвихе могут перейти в собственность государства

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

13 земельных участков в элитном поселке под Москвой, в Барвихе, могут перейти в собственность государства. Об этом пишут РБК.

Фото: flickr.com by Gennady Grachev from Moscow, Russia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Дело в том, что Генпрокуратура РФ требует вернуть земли, которые были в пользовании санатория "Барвиха", государству в связи с тем, что десятилетия лет назад участки были незаконно изъяты из собственности государства. Соответствующий иск в суд подал заместитель генпрокурора Игорь Ткачев.

"В иске изложено, что в начале 2000-х годов 99 га территории "Барвихи" были незаконно изъяты управделами президента и подконтрольными ему учреждениями", — говорится в статье.

Участки незаконно получил частный инвестор и определил их под индивидуальную жилую застройку.