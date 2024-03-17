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Выяснилось, чем мечтают заниматься россияне, когда выйдут на пенсию

Выйдя на пенсию, большая часть россиян хочет начать путешествовать

1:00
Общество

Опрос, проведенный сервисом SuperJob, показал, что после выхода на пенсию большинство россиян мечтают ездить в путешествия.

Выйдя на пенсию, большая часть россиян хочет начать путешествовать
Фото: flickr.com by Ernst Vikne is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

28% опрошенных выбрали путешествия как свою главную активность. Каждый шестой россиянин уверен, что продолжит работать, так как не представляет своей жизни без этого (17%).

16% россиян готовы уделить больше времени даче, 9% респондентов выразили желание заниматься спортом, а 8% опрошенных надеются на полноценный отдых. Ещё 5% опрошенных планируют посвятить свое время внукам, пишет Газета.Ru.

Оказалось, что предпочтения мужчин и женщин различаются. У мужчин самой популярной активностью стала работа, в то время как женщины в большинстве своем мечтают о путешествиях. Мужчины также проявляют больший интерес к спорту и отдыху. Женщины же больше склонны уделять время своим хобби и заботе о внуках, причем хобби оказывается в два раза популярнее.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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