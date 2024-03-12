Теперь в реестре Роскомнадзора 15 площадок

Роскомнадзор включил Discord и Yappy в реестр соцсетей

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

12 марта "Роскомнадзор" включил в реестр социальных сетей платформы мессенджер Discord и Yappy (российский аналог TikTok).

Фото: Wikimedia Commons by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Теперь в реестре15 площадок: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Дзен, RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy.

Cогласно закону о самоконтроле социальных сетей такие площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Кроме того, они должны разместить счетчик посещаемости, электронную форму для сообщений пользователей о противоправных данных и публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. За несоблюдение закона владельцам площадок будет грозить штраф до 8 миллионов рублей.

В прошлом году российские рекламодатели потратили на продвижение своих товаров и услуг в Instagram * около 900 миллионов рублей. Примечательно, что по данным Ассоциации блогеров и агентств, 12,9% рекламных размещений в сети Instagram * приходится на контентные платформы – сервисы Яндекса, соцсети "Вконтакте" и Yappy, видеохостинг Rutube.

* - Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.