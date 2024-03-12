Россиянки рассказали, в чём для них заключается женское счастье

Опрос: для подавляющей части россиянок женское счастье заключается в семье и детях

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Перед Международным женским днём российский косметический бренд BISOU провел опрос среди своих клиенток, чтобы выяснить, что приносит им улыбку и чувство счастья.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Опрос был проведен в социальной сети "ВКонтакте", и в нем приняли участие более 2 000 российских женщин. Участницам предлагалось выбрать три пункта из девяти вариантов ответа на вопрос "В чем женское счастье?".

Ответы были распределены по трем категориям. По результатам исследования, для 61,55% россиянок семья и дети являются источником женского счастья. Любовь и уважение делают счастливыми 49,33% респонденток, а 29,63% участниц опроса связывают женское счастье с самореализацией.

Психологи отмечают, что важно задумываться о счастливой старости уже сегодня. Они призывают обратить внимание на то, какими действиями мы занимаемся сейчас, чтобы не обнаружить себя на пенсии с пустотой в душе и на банковском счету, пишет Газета.Ru.

Согласно экспертам, задумываться о своих целях и наследии, которое мы хотим оставить, следует начинать с молодости.