Телеграм-канал "Mash" опубликовал фото командира экипажа военного самолёта Ил-76, вспыхнувшего в небе над Ивановской областью

"Mash" назвал имя командира Ил-76, загоревшегося над Ивановской областью

Телеграм-канал "Mash" опубликовал фотографию Махмуда Г., 33-летнего командира экипажа военного самолета Ил-76, который вспыхнул в воздухе над Ивановской областью.

Фото: Вадим Савицкий

Этот летчик в прошлом году мог бы уйти на заслуженный отдых, однако он предпочел остаться на службе.

Известно, что военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Ивановской области. Пилот, осознав, что судно не дотянет до безопасного посадочного места, принял решение увести горящий самолет от населенных домов.

Подтверждение катастрофы поступило от Министерства обороны России. Согласно данным ведомства, в момент крушения на борту находилось 15 человек. По информации источников, упавший Ил-76 выполнял учебный полет с аэродрома "Северный".