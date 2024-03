Почему женщины в России просят о зарплате на 42% меньше мужчин?

Исследование, проведенное на платформе HeadHunter, выявило, что в России женщины запрашивают на 42% меньше зарплаты, чем мужчины. Среднее зарплатное ожидание соискательниц составляет 52 тыс. рублей, в то время как у мужчин этот показатель составляет 74 тыс. рублей. Разрыв в зарплатных ожиданиях между полами увеличивается с возрастом, достигая наибольшего значения у женщин в возрасте от 41 до 50 лет.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain