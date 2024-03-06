Почему женщины в России просят о зарплате на 42% меньше мужчин?

Женщины в России требуют зарплату на 42% меньше, чем мужчины

Исследование, проведенное на платформе HeadHunter, выявило, что в России женщины запрашивают на 42% меньше зарплаты, чем мужчины. Среднее зарплатное ожидание соискательниц составляет 52 тыс. рублей, в то время как у мужчин этот показатель составляет 74 тыс. рублей. Разрыв в зарплатных ожиданиях между полами увеличивается с возрастом, достигая наибольшего значения у женщин в возрасте от 41 до 50 лет.

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Интересно, что наиболее значительные различия в зарплатных ожиданиях наблюдаются в сферах добычи сырья, консалтинга, сельского хозяйства, медицины и IT, где соискательницы запрашивают на 35-58 тыс. рублей меньше, чем мужчины. Об этом сообщает Известия.

Основные причины такой дифференциации в зарплатных ожиданиях связаны с выбором менее оплачиваемых сфер деятельности женщинами, их скромными амбициями в отношении карьерного роста и перерывами в карьере из-за декретного отпуска.