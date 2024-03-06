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Во Владивостоке стало удобнее наблюдать за редкими красноухими черепахами

1:30
Общество

В субботу, 9 марта, на Сафоновском озере во Владивостоке состоится официальное открытие нового общественного пространства. Здесь были созданы новые прогулочные дорожки и игровые зоны для детей, а также специальные площадки для наблюдения за красноухими черепахами.

Во Владивостоке стало удобнее наблюдать за редкими красноухими черепахами
Фото: Openverse by bamyers4az is licensed under CC BY 2.0

Это место, которое многие жители Владивостока полюбили как место отдыха, претерпело значительные изменения благодаря реализации нацпроекта "Жильё и городская среда". Работы на озере велись в течение прошлого года. Интересно, что именно это место было выбрано жителями города для создания нового сквера - в ходе народного голосования за эту территорию проголосовало восемь тысяч человек.

Теперь территория вокруг озера выглядит потрясающе. Там появились безопасные тропинки для прогулок, уютные зоны отдыха и современная детская площадка. Кроме того, для удобства наблюдения за черепахами построены специальные площадки, сообщает vostokmedia.com.

Торжественное открытие сквера запланировано на субботу, 9 марта. Представители дирекции общественных пространств сообщили, что посетители смогут узнать о истории сквера и принять участие в экскурсии. В программе также предусмотрены викторины и квесты на поиск игрушечных черепашек. Начало мероприятия в 12 часов. Всех горожан и гостей города ждут у озера по адресу: ул. Сафонова, 14.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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