Корабль Сталина нашли в Нижегородской области

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Корабль, на котором в своё время путешествовал руководитель СССР Иосиф Сталин, передали в управление Нижегородской области. Активист регионального отделения движения "За новый социализм", цитируемый NewsNN, сообщил, что это судно, на котором вождь прокладывал свой путь по Волге.

Фото: Openverse by Almakmak is licensed under CC BY 4.0

Предполагается, что внутри корабля сохранилась атмосфера "как во времена Сталина". Намерения относительно будущего использования судна пока остаются неизвестными. По словам активистов движения, они призывают власти организовать на корабле музей с уникальной экспозицией.