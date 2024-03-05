"Она называла его библейским дьяволом". Фонд певицы О'Коннор возмутился использованием ее песен на предвыборных мероприятиях Трампа

Фонд певицы Шинейд О'Коннор потребовал от Трампа прекратить использовать ее музыку

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Фонд покойной Шинейд О'Коннор и представители лейбла Chrysalis Records призвали Дональда Трампа прекратить использовать музыку певицы на предвыборных мероприятиях.

Фото: flickr.com by Man Alive! is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В феврале хит Nothing Compares 2 U прозвучал в ходе политической акции бывшего президента США в штате Мэриленд.

Представители О'Коннор, назвавшие себя «хранителями ее наследия», потребовали от Трампа и его команды немедленно прекратить использовать музыку исполнительницы.

«Шинейд была бы обижена и оскорблена, что ее творчество было искажено таким образом человеком, которого она сама называла библейским дьяволом», - говорится в их заявлении.

Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор умерла в прошлом году от рака. На момент смерти вокалистке было 56 лет.

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