Его могли отравить. КПКР попросила ФСБ и Генпрокуратуру провести проверку возможной причастности западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина

Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПКР) в 71-ю годовщину смерти Иосифа Сталина попросила ФСБ и Генрпокуратуру РФ провести проверку возможной причастности спецслужб Запада к смерти советского вождя. Об этом РИА Новости сообщил председатель партии Сергей Малинкович.
Малинкович пояснил, что есть множество свидетельств современников Сталина о том, что западные агенты могли отравить советского вождя. Председатель КПКР добавил, что 40-50 представителей партии возложат цветы к бюсту Иосифа Сталина на Красной площади. Заявка о мероприятии уже подана в комендатуру Кремля, сказал Малинкович.
Сегодня 71-я годовщина смерти Иосифа Сталина. Ранее в город Бор Нижегородской области прибыл его правнук Селим Бенсаад, чтобы возложить цветы к памятнику генералиссимуса. Потомок Сталина высказался о спецоперации на Украине и призвал возродить законы советского вождя.
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