"Дело Сталина живет". Правнук советского вождя Бенсаад возложил цветы к его памятнику и высказался о спецоперации

Правнук Сталина Бенсаад возложил цветы к памятнику вождя в городе Бор в годовщину его смерти

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Правнук Сталина Селим Бенсаад возложил цветы к памятнику прадеда в Боре Нижегородской области в 71-ю годовщину смерти советского вождя.

Фото: nationaalarchief.nl by Неизвестный автор is licensed under public domain

Бенсаад принес к монументу букет красных цветов. Правнук Иосифа Виссарионовича был в темных очках и коричневой куртке. Вокруг памятника собрались люди.

Селим высказался о спецоперации на Украине. Он выразил уверенность в победе России несмотря на западную помощь ВСУ и призвал вернуть сталинские законы, так как "история повторяется".

"Дело Сталина живет. Нам очень важно не забывать его историю, потому что она повторяется. Нам нужно вспомнить сталинские конституцию, законы, они были абсолютно верные. Все равно, сколько бы Запад ни поставлял оружия, рано или поздно мы выиграем", — сказал он корреспонденту NewsNN.

Селим Бенсаад родился в 1971 году. Его мать Галина Джугашвили является дочерью старшего сына вождя Якова. Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года.

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