Страны Запада, якобы желающие начать взаимодействовать с Россией по вопросам безопасности, одновременно разрабатывают и поставляют Украине боевые отравляющие вещества, запрещенные международной конвенцией. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Кирилл Лысогорский.
"По итогам проведенных расследований уже очевидно, что западные страны, декларирующие желание начать с нами диалог по стратегической стабильности, по сути являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных в рамках конвенции боевых отравляющих веществ", — приводит слова Лысогорского пресс-служба ведомства.
Канал RT ранее рассказал о плане Украины подсыпать отраву в блюда, подаваемые в мелитопольском общепите. В эфире было показано видео, где мужчина, пошедший на сделку с СБУ, показывает спрятанные химикаты. Проведенный анализ показал наличие в составе аналога боевого яда BZ, разработанного в США. Такое вещество невозможно синтезировать в кустарных условиях.
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