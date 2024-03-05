Женщина - хранительница очага, не стоит ей работать дальнобойщиком, считает президент бизнес-клуба Нина Карелина

Нина Карелина: женщине не место за рулём большегруза

1:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент клуба "Политика и бизнес на каблучках" Нина Карелина в беседе с Pravda. Ru оценила идею автомобилистов восполнить дефицит кадров в грузоперевозках привлечением на работу водителями женщин.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

По данным Росстата, в нашей стране второй год подряд наблюдается рост объёмов автомагистральных перевозок. А водителей-дальнобойщиков- острая нехватка. Привлечь в профессию женщин- один из предлагаемых вариантов закрыть кадровый вопрос в этой сфере. Нина Карелина считает, что теоретически это возможно.

"Женская профессия водителя так же была, как и водитель-мужчина. Есть у нас женщины-таксисты, женщины трамваи водят, женщины автобусы водят. Если сегодня стоит реализация женщины, матери, которая должна обеспечить семью, то в этой ситуации, мне кажется, преграды у женщины нет", — подтверждает своё мнение эксперт.

На практике же, продолжает собеседница Pravda. Ru, из-за долгого отсутствия женщины пострадает её семья, в первую очередь, дети.

"Это не женская профессия уезжать из дома на энное количество дней, вести машины по трассе, быть одной, незащищённой Не должна женщина бросать семью и не заниматься детьми. Представьте, её 10 дней не будет. Нам нужно подумать, как обеспечить, чтобы женщины были более уверенными в том, что они могут накормить своих детей, не уходя из дома 24 часа в сутки, дать им какую-то возможность в реализации. Много женских профессий. Может быть, там пересмотреть что-то? Рожать мы должны детей. Мы же не должны стать женщинами-мужчинами", — эмоционально оценила идею привлекать представительниц прекрасного пола в профессию водителя большегруза Карелина.

Одним из аргументов "за" авторы инициативы называют комфортные условия работы на современных автомагистральных грузовиках.