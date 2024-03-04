Колония, где отбывает срок Михаил Ефремов, одобрила ходатайство актера об условно-досрочном освобождении

Администрация колонии приняла ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Администрация колонии в Белгородской области одобрила ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении, сообщил глава ОНК Москвы Георгий Волков в своем Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org by putnik is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда", — написал он.

Юрист отметил, что в случае отказа можно будет подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы. Тогда актер будет работать в исправительном центре "фактически свободным человеком".



Глава ОНК напомнил, что на сегодняшний день Ефремов отбыл больше половины из назначенных ему Мосгорсудом 7,5 лет колонии общего режима.

Ранее актер Василий Ливанов посоветовал внучке летчика Чкалова обратиться к специалисту по психиатрии из-за ее русофобских заявлений.