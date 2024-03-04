Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без жертв: какие сладости можно включить в диету без вреда для фигуры
Ида Галич обвинила Викторию Боню в плагиате: "Воровать плохо"
Футболист Угальде считает, что "Спартак" — команда уровня Лиги чемпионов
Администрация колонии приняла ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении
Как узнать, что сыр с плесенью испортился?
Стример Кузнецов: в игре всегда должна быть возможность сдаться
Главком ВСУ Сырский доложил Зеленскому об аудите и кадровых решениях
Стало известно, какие риски для страховщиков здоровья несёт изменение климата
Биолог Замолодчиков спрогнозировал волны аномальной жары в России этим летом
Наш "Шерлок Холмс" заподозрил наличие психического расстройства у правнучки Чкалова

Василий Ливанов рекомендовал правнучке Чкалова обратиться к психиатру

1:02
Общество

Василий Ливанов-народный артист РСФСР, всенародно любимый актёр после выхода "Приключений Шерлока Холмса", где он сыграл главную роль, прокомментировал недавние заявления праправнучки Валерия Чкалова. Он отметил, что женщине нужен хороший психиатр. 

Дарья Богданова-потомок Валерия Чкалова-Героя Советского Союза, заявила в интервью украинскому журналисту, что по Москве хорошо было бы нанести ядерный удар как по Хиросиме и Нагасаки. Ранее она говорила, что москвичам было бы полезно услышать сигнал воздушной тревоги. Дарья Богданова живёт в Европе и является не только ярой антисоветчицей, но и откровенным русофобом. Патриотическая общественность и СМИ не раз обращали внимание на то, что своими заявлениями женщина фактически отрекается от своего предка, родство с которым она пытается эксплуатировать. 

«Так что она надеется такими гадостями, мерзостями обратить на себя внимание. Потому что ее никто не знает»-отметил Василий Ливанов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как отпугнуть кошек от грядок
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Дмитрий Медведев показал карту границ новой России, сделав территориальные уступки Румынии и Польше Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Последние материалы
Playboy стал первым журналом, поместившим на обложку девушку, созданную искусственным интеллектом
Василий Ливанов рекомендовал правнучке Чкалова обратиться к психиатру
Глава МИД Эстонии призвал быть смелее в поддержке Украины
Павел Прилучный порадовался успехам Агаты Муцениеце
Focus: ВС России успешно продвинулись на разных участках ЛБС
Сорт томатов "Снегирь" подходит для выращивания в Сибири
Политолог Друлак: НАТО планирует провокацию, чтобы начать войну с Россией
В Польше упал "неизвестный объект"
Какие страны смогут посещать российские граждане без использования биометрического паспорта
Что делать, если собака сорвалась с поводка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников