Наш "Шерлок Холмс" заподозрил наличие психического расстройства у правнучки Чкалова

Василий Ливанов рекомендовал правнучке Чкалова обратиться к психиатру

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Василий Ливанов-народный артист РСФСР, всенародно любимый актёр после выхода "Приключений Шерлока Холмса", где он сыграл главную роль, прокомментировал недавние заявления праправнучки Валерия Чкалова. Он отметил, что женщине нужен хороший психиатр.

Дарья Богданова-потомок Валерия Чкалова-Героя Советского Союза, заявила в интервью украинскому журналисту, что по Москве хорошо было бы нанести ядерный удар как по Хиросиме и Нагасаки. Ранее она говорила, что москвичам было бы полезно услышать сигнал воздушной тревоги. Дарья Богданова живёт в Европе и является не только ярой антисоветчицей, но и откровенным русофобом. Патриотическая общественность и СМИ не раз обращали внимание на то, что своими заявлениями женщина фактически отрекается от своего предка, родство с которым она пытается эксплуатировать.

«Так что она надеется такими гадостями, мерзостями обратить на себя внимание. Потому что ее никто не знает»-отметил Василий Ливанов.