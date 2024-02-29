Военный, попавший в кадр во время послания президента Федеральному собранию, оказался героем СВО

Военный, который попал в кадр во время послания Президента РФ Федеральному собранию, оказался потерявшим руку героем СВО.
Прапорщик Сергей Токарь сказал SHOT, что уже видел разлетевшийся по интернету скрин своего лица и посмеялся над этим.
Военнослужащий поделился историей, как лишился руки в зоне спецоперации. Произошло это во время боя с более крупным подразделением ВСУ. Токарь вел огонь, прикрывая продвижение сослуживцев и нанося огромный урон противнику. Из-за прилета мины боец получил тяжелое ранение руки. Даже раненый, Сергей продолжил выполнять воинский долг, пока его не эвакуировали в медпункт.
Сейчас герой вернулся в строй и не унывает по поводу произошедшего.
"Жизнь продолжается", — сказал Сергей.
Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что бойцы СВО — это новая элита России.
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