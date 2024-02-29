Раненый участник СВО не смог улететь домой после лечения из-за запаха сигарет

Раненый участник СВО хотел вернуться домой после лечения. Он должен был лететь рейсом "Москва - Барнаул", но в результате, сам того не ожидая, стал причиной полуторачасовой задержки рейса. Кроме того, его высадили из самолёта, и он так и не улетел.
Инцидент произошёл из-за подозрений проводницы, которая почувствовала запах табака, доносившийся из туалета. Она была уверена, что мужчина курил в туалетной кабине, хотя другие пассажиры, которые сидели рядом с ним, уверяют, что от него и до этого пахло табаком.
Сам боец говорит, что курил перед посадкой в самолёт, а уже в самом самолёте не делал этого и чётко выполнял все инструкции по безопасности. Вполне вероятно, что так и было: запах сигарет долго сохраняется у курильщиков, однако из-за этого мужчине всё равно не дали улететь.
После ранения участник СВО лечился в Москве в течение трёх месяцев.
Ранее экс-депутата Артака Махсудяна высадили из самолёта, который должен был лететь из Барнаула в Москву, из-за того, что мужчина начал ругаться с проводниками, просившими его пристегнуться. Позже он объяснил своё поведение стрессом из-за онкологии.
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