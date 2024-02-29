"Они что, этого не понимают?" Путин предостерег западных интервентов от столкновения с Россией

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предостерег возможных западных интервентов от прямого столкновения с Россией, заявив, что последствия для них будут трагичными.
Путин напомнил, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на территории западных стран.
"Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, все это реально грозит реальным использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации. Они что, этого не понимают что ли?" — сказал президент.
Ранее Путин в послании заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы.
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