"Они что, этого не понимают?" Путин предостерег западных интервентов от столкновения с Россией

Путин напомнил западным интервентам, что у России тоже есть оружие

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предостерег возможных западных интервентов от прямого столкновения с Россией, заявив, что последствия для них будут трагичными.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Путин напомнил, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на территории западных стран.

"Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, все это реально грозит реальным использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации. Они что, этого не понимают что ли?" — сказал президент.

Ранее Путин в послании заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы.