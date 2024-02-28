Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи заявили, что женщинам нужен тестостерон
Почему периодически необходимо загонять стрелку тахометра в красную зону: объяснение эксперта
У актёра Алена Делона нашли склад незарегистрированного оружия
Служивший в рядах ВСУ наемник из США назвал главную проблему украинской армии
Live Science: археологи обнаружили гигантский каменный топор в Саудовской Аравии
Кинокритик Александр Шпагин не верит в успех ремейка "Бриллиантовой руки"
Как сделать чай вкуснее
Дмитрий Медведев призвал обеспечить ВС РФ востребованными системами ПВО
В Ростовской области десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат
Россельхознадзор: В Россию едет 20 тонн индийских бананов, закупленных в середине февраля

Россия ожидает вторую партию индийских бананов

1:08
Общество

Индия отправила в Россию вторую партию бананов в объеме 20 тонн, которая находится в пути, сообщает Россельхознадзор. Закупка индийских бананов началась в феврале в связи с запретом ввоза фруктов от пяти эквадорских компаний.

Россия ожидает вторую партию индийских бананов
Фото: Личный архив Владимира Слуцкого

Из-за выявления многоядной мухи-горбатки в эквадорских бананах, Россельхознадзор ввел запрет на импорт этих фруктов в Россию. Врачи предупредили о возможных проблемах с кишечником и другими неприятными симптомами, которые потенциально могут проявиться у людей, потребляющихся зараженный банан.

Но без свежих фруктов не обойтись, а Индия выразила готовность повысить уровень поставок и заполнить пробел. Хотя эквадорские бананы пользуются большей популярностью благодаря своему сочному аромату, поскольку там в течение всего года преобладает теплый и влажный климат с плодородной вулканической почвой.

Что касается полезных свойств плодов, то они больше зависят от условий и длительности транспортировки. Впрочем, Россельхознадзор снова разрешил импортировать бананы из Эквадора, поэтому российский покупатель получит возможность выбрать фрукты, ориентируясь на собственный вкус.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
До каких рубежей может откатиться армия Украины после падения Авдеевки Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Последние материалы
Американские дизайнеры назвали пять составляющих уютного дома
Захарова утверждает, что у России нет долга перед Индией в размере 774 миллиона долларов
В МИД России назвали защиту интересов жителей Приднестровья одним из приоритетов российской политики
Сенатор Климов: все предложения КНР по Украине заслуживают серьёзного изучения
Павел Дуров: Telegram запускает монетизацию для владельцев каналов
Послание президента России увидят 20 миллионов человек
Президент футбольного клуба "Барселона" попросил Хави остаться в команде
WP: на Украине присутствуют 20 тысяч наёмников 50 национальностей
Вучич заявил, что декларация по итогу саммита по Украине не включает антироссийские тезисы
Российские военные за полчаса сбили два беспилотника над Белгородской областью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников