Россельхознадзор: В Россию едет 20 тонн индийских бананов, закупленных в середине февраля

Россия ожидает вторую партию индийских бананов

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Индия отправила в Россию вторую партию бананов в объеме 20 тонн, которая находится в пути, сообщает Россельхознадзор. Закупка индийских бананов началась в феврале в связи с запретом ввоза фруктов от пяти эквадорских компаний.

Фото: Личный архив Владимира Слуцкого

Из-за выявления многоядной мухи-горбатки в эквадорских бананах, Россельхознадзор ввел запрет на импорт этих фруктов в Россию. Врачи предупредили о возможных проблемах с кишечником и другими неприятными симптомами, которые потенциально могут проявиться у людей, потребляющихся зараженный банан.

Но без свежих фруктов не обойтись, а Индия выразила готовность повысить уровень поставок и заполнить пробел. Хотя эквадорские бананы пользуются большей популярностью благодаря своему сочному аромату, поскольку там в течение всего года преобладает теплый и влажный климат с плодородной вулканической почвой.

Что касается полезных свойств плодов, то они больше зависят от условий и длительности транспортировки. Впрочем, Россельхознадзор снова разрешил импортировать бананы из Эквадора, поэтому российский покупатель получит возможность выбрать фрукты, ориентируясь на собственный вкус.