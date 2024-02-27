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Госдума хочет повысить зарплаты врачам и педагогам за счёт повышения налогов для богатых

В Госдуме нашли оригинальный способ повысить зарплаты врачам и педагогам

1:21
Общество

Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг направили на заключение в Правительство России пакет законопроектов, который предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и увеличение заработной платы медработников и учителей за счёт дополнительных поступлений налогов от повышения НДФЛ, сообщается на сайте фракции.

В Госдуме нашли оригинальный способ повысить зарплаты врачам и педагогам
Фото: Wikimedia Commons by Viktoria.sm2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для выполнения этой задачи, по мнению парламентария, потребуется около 800 миллиардов рублей в год. Эти деньги можно получить за счёт введения прогрессивной шкалы НДФЛ — от 13% до 25%. Максимальный процент предлагается брать с граждан с годовым доходом более 500 миллионов рублей. Эти средства предлагается направить в региональные бюджеты для финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников.

По словам Миронова, люди не идут работать в школы и медицину именно из-за низких зарплат, поскольку доходы рядового персонала зависят не от базовой ставки, а от премиальных выплат, в отличие от высоких зарплат руководящего состава. В итоге в России на сегодняшний день не хватает более 250 тысяч учителей, более 26 тысяч врачей и около 58 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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