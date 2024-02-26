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Специалист по приготовлению кофе Невейкин: "Кофеавтоматы безопасны, если их вовремя чистить"

Профессиональный бариста считает слухи об опасности кофе из автоматов преувеличенными

Общество

Директор департамента бариста "Кофемания" Глеб Невейкин в интервью Pravda. Ru рассказал, почему кофеавтоматы необходимо тщательно промывать.

Профессиональный бариста считает слухи об опасности кофе из автоматов преувеличенными
Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Бактериями, тараканами и прочей "живностью", которая, якобы, находится внутри кофеавтоматов, пугают читателей просторы интернета. Эксперт Pravda. Ru считает, что слухи об опасности кофе из автоматов сильно преувеличены.

"Дело не в автомате, а как следить за ним. Это как холодильник дома. У кого-то порядок и не пахнет, а у кого-то — все плохо. Есть техническое обслуживание. Есть специальная химия для этого. Дело только в уходе", — уверен специалист кофейного дела.

Поводы для опасения если и есть, добавляет Глеб Невейкин, то они абсолютно минимальны.

"Автомат работает не только с кофе, там же и молоко есть, а молоко — это среда особо питательная для разных бактерий. Надо промывать. Как правило, в хороших автоматах зашит график промывки. Он сам будет просить, чтобы его промыли. Но, это в хороших. Автоматов очень много разных. Сейчас автоматы сильно развиваются, сейчас все больше их становится, и они все лучше, честно говоря", — считает эксперт.

Бариста назвал и ещё одну возможную причину, по которой кофеавтоматы попали в разряд небезопасных торговых точек.

"Я бы не наводил какую-то тень на автоматы. Все эти слова — хайп. Запугать всех автоматами или еще чем-то запугать", — резюмирует Невейкин.

Как правильно пить кофе с пользой для здоровья.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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