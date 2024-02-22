Идеальное свидание: москвичи поделились любимыми местами для встреч со своими вторыми половинками

Столичные молодожены рассказали о самых романтичных местах для признания в любви

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

В московских дворцах бракосочетания провели опрос среди молодых пар о том, какую локацию они считают самой романтичной в городе.

Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"В ходе опроса выяснилось, что четверть пар считают парки Москвы идеальным местом для признания в любви. У 30 процентов опрошенных в столичных парках прошло первое свидание. Более 12,5 процента человек считают самым романтичным местом для признания в любви башни делового центра "Москва-Сити" и еще около 10 процентов решили, что красиво признаться в любви можно на набережных Москвы-реки и на Живописном и Парящем мосту", — рассказала Светлана Уханева, начальник Управления ЗАГС Москвы.

В список лучших для проведения свидания парков Москвы вошли: ЦПКиО им. Горького, парк "Зарядье", музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно" парк Кузьминки, Лианозовский парк.

Многие перечисленные москвичами локации подходят не только для первого свидания или признания в любви, но и для официальной регистрации брака в столице.

Отметим, что торжественные церемонии бракосочетания проходят музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", в башне Око и Федерация "Москвы-Сити", на речном трамвайчике "Рэдиссон Ройал" во время мини-криза по Москве-реке, на Московской канатной дороге с видом на панораму города, в Останкинской телебашне и других местах.