Власти Якутии купят программный комплекс мониторинга для поиска оппозиционеров в соцсетях

В Якутии купят программу для поиска оппозиционеров в соцсетях

2:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Якутии намерен купить программное обеспечение, которое позволит отслеживать в интернете пользователей, разделяющих взгляды оппозиции, сообщается на сайте Единой информационной системы госзакупок. Заплатить за такой комплекс Центр инфокоммуникационных технологий готов 1,2 млн рублей.

Фото: jbsa.mil by US Department of Defense is licensed under Public Domain

Программный комплекс должен находить в соцсетях и мессенджерах пользователей, распространяющих экстремистский контент и оперативно узнавать о готовящихся акциях протеста. Также программа должна помочь властям выявлять среди пользователей активистов протестных движений, деструктивных, радикальных течений и организаций, фиксировать связи между ними, а также сортировать их по возрасту, месту проживания и роду деятельности.

Мониторинг должен происходить в соцсетях "Вконтакте", "Живой журнал" и мессенджере Telegram, а также в онлайн-СМИ. При мониторинге "ВКонтакте" все сообщества будут поделены программными методами на группы оппозиционного характера и сторонников власти, а полученные данные поступят в специальную базу. То же касается и онлайн-СМИ, которых разделят на "провластные" и "протестные".

Что касается Telegram, то госзакупка предполагает ежечасный сбор публикаций из каналов и групп мессенджера, поставленных на мониторинг, а заодно деанонимизацию пользователей программными средствами, то есть установление мобильного телефона пользователя мессенджера по username-параметру или id.

Ведомство планирует отслеживать не только посты и репосты, но и комментарии с определенных аккаунтов на страницах пользователей и сообществ, просматривать анкетные данные, аватары, списки друзей.

Функционал программы должен обеспечивать поиск контента в ретроспективе, начиная с октября 2006 года, и просматривать историю изменений метаданных пользователей за последние четыре года. Кроме того, программа должна обеспечивать формирование поискового запроса с учетом учетом точной формы слов на языках, отличных от русского, в том числе на китайском, английском, арабском, хинди, идише, украинском, а также в виде последовательности цифр или эмодзи.