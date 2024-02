Власти Якутии купят программный комплекс мониторинга для поиска оппозиционеров в соцсетях

Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Якутии намерен купить программное обеспечение, которое позволит отслеживать в интернете пользователей, разделяющих взгляды оппозиции, сообщается на сайте Единой информационной системы госзакупок. Заплатить за такой комплекс Центр инфокоммуникационных технологий готов 1,2 млн рублей.

Фото: jbsa.mil by US Department of Defense is licensed under Public Domain