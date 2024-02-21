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Заработная плата специалистов со знанием иностранного языка в среднем выше на 20 тыс. рублей

Владеющих английским языком соискателей приглашают на собеседование на 27% чаще

1:10
Общество

Совместное исследование hh. ru и онлайн-школы английского языка Skyeng показывает: работодатели приглашают соискателей, владеющих английским, на 27% чаще, а их заработная плата в среднем на 20 тысяч рублей выше.

Владеющих английским языком соискателей приглашают на собеседование на 27% чаще
Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на снижение количества вакансий, которые требуют знания иностранного языка, специалисты с его владением приглашаются на собеседования чаще: в среднем, 11,2 приглашений на 1 резюме против 8,8 у кандидатов без этого навыка. В 2023 году уровень знания английского среди кандидатов вырос по сравнению с 2021 годом.

"Знание английского языка создает конкурентное преимущество, что привлекает внимание работодателей", — говорит руководитель отдела рекрутмента Skyeng Полина Нанаева.

Кроме того, владение английским языком увеличивает заработную плату кандидатов на 38%, особенно в таких сферах, как IT, высший менеджмент, консалтинг и недвижимость. Соискатели с английским ожидают зарплату выше в среднем на 27%.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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