Заработная плата специалистов со знанием иностранного языка в среднем выше на 20 тыс. рублей

Совместное исследование hh. ru и онлайн-школы английского языка Skyeng показывает: работодатели приглашают соискателей, владеющих английским, на 27% чаще, а их заработная плата в среднем на 20 тысяч рублей выше.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0