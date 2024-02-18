Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проинформировал, когда состоятся выпускные и последние звонки у учащихся в этом году, передаёт "Российская газета".
"Мы решили провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня состоятся выпускные вечера", — сообщил глава ведомства.
Традиционно последний звонок проходит 25 мая, выпускной проводится с 22 по 30 июня.
Сегодня Сергеем Кравцовым совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой были вручены 14 регионам благодарственные письма российского правительства за организацию современной образовательной инфраструктуры.
Ранее министр в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным сообщил, что максимальная интеграция новых регионов по плану будет осуществлена в течение двух лет.
Стоит отметить, что в российских школах с 1 сентября вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.