Глава Минпросвещения РФ Кравцов назвал даты последних звонков и выпускных в 2024 году

Выпускные в школах РФ в этом году пройдут с 28 по 29 июня

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проинформировал, когда состоятся выпускные и последние звонки у учащихся в этом году, передаёт "Российская газета".

Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы is licensed under Attribution 4.0

"Мы решили провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня состоятся выпускные вечера", — сообщил глава ведомства.

Традиционно последний звонок проходит 25 мая, выпускной проводится с 22 по 30 июня.

Сегодня Сергеем Кравцовым совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой были вручены 14 регионам благодарственные письма российского правительства за организацию современной образовательной инфраструктуры.

Ранее министр в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным сообщил, что максимальная интеграция новых регионов по плану будет осуществлена в течение двух лет.

Стоит отметить, что в российских школах с 1 сентября вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.